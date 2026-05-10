क्या पति की ‘दूसरी पत्नी’ रोक सकती है पहली पत्नी का गुजारा भत्ता? हाईकोर्ट का फैसला जरूर पढ़ें

यह मामला तब उठा जब पहली पत्नी ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे गुजारा भत्ता देने से मना कर दिया गया था। हालांकि, फैमिली कोर्ट ने शादी से पैदा हुए दो बच्चों में से हर एक को 10,000 रुपये देने का आदेश दिया था। इस कार्यवाही के दौरान पति ने फैमिली कोर्ट से तलाक का आदेश मिलने के बाद दूसरी शादी कर ली। इसके बाद दूसरी पत्नी ने गुजारा भत्ता की कार्यवाही में खुद को शामिल करने की मांग की। उसकी दलील थी कि वह प्रतिवादी की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है और इस मामले में पारित कोई भी आदेश उसके अधिकारों और वित्तीय हितों पर बुरा असर डाल सकता है।