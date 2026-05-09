ED की रेड से पंजाब में सियासी भूचाल: BJP सांसद राघव चड्ढा बोले- ‘AAP ने जनता को लूटा, करोड़ों का फंड विदेशों में खपाया’

बीजेपी नेता ने आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले सांसदों का पक्ष रखते हुए कहा कि पार्टी के सात पूर्व सांसदों ने अलग होते समय यह साफ कर दिया था कि संगठन पूरी तरह से भ्रष्ट और समझौतावादी लोगों के चंगुल में है। चड्ढा ने खुलासा किया कि जब भी पार्टी के भीतर इन अनैतिक कार्यों और भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाने की कोशिश की गई, तो उन आवाजों को सख्ती से दबा दिया गया। उन्होंने कहा कि आज जांच एजेंसियों की कार्रवाई से जो सच बाहर आ रहा है, वह वास्तव में विचलित करने वाला है।