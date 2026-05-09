9 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनीति

ED की रेड से पंजाब में सियासी भूचाल: BJP सांसद राघव चड्ढा बोले- ‘AAP ने जनता को लूटा, करोड़ों का फंड विदेशों में खपाया’

Raghav Chadha BJP Statement: पंजाब में कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा पर ED की कार्रवाई के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी का आरोप है कि 'रंगला पंजाब' का वादा करने वाली पार्टी ने राज्य की संपदा को लूटकर उसे 'कंगला' बना दिया है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Pooja Gite

May 09, 2026

Raghav Chadda

IANS file photo

Raghav Chadha BJP Statement: पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ED की कार्रवाई के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी सांसद राघव चड्ढा ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी AAP पर पंजाब की संपदा को लूटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने 'रंगला पंजाब' बनाने की कसमें खाई थीं, उसने आज राज्य की वित्तीय स्थिति को 'कंगला' बना दिया है।

जनादेश के साथ विश्वासघात

राघव चड्ढा ने अपने बयान में कहा कि पंजाब के मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत शासन चलाने के लिए दिया था, न कि भ्रष्टाचार का जाल बुनने के लिए। उन्होंने इसे जनता के भरोसे का अपमान बताया। चड्ढा ने छापेमारी के दौरान की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि बालकनी से 21 लाख रुपए नकद फेंके जाने की खबरें और करोड़ों रुपये के फंड की हेराफेरी के दस्तावेज यह साबित करते हैं कि यह पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत के साथ किया गया एक बहुत बड़ा धोखा है।

सांसदों की चुप्पी और पार्टी का आंतरिक भ्रष्टाचार

बीजेपी नेता ने आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले सांसदों का पक्ष रखते हुए कहा कि पार्टी के सात पूर्व सांसदों ने अलग होते समय यह साफ कर दिया था कि संगठन पूरी तरह से भ्रष्ट और समझौतावादी लोगों के चंगुल में है। चड्ढा ने खुलासा किया कि जब भी पार्टी के भीतर इन अनैतिक कार्यों और भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाने की कोशिश की गई, तो उन आवाजों को सख्ती से दबा दिया गया। उन्होंने कहा कि आज जांच एजेंसियों की कार्रवाई से जो सच बाहर आ रहा है, वह वास्तव में विचलित करने वाला है।

विदेशी कंपनियों के जरिए करोड़ों की राउंड-ट्रिपिंग

आरोपों को विस्तार देते हुए चड्ढा ने कहा कि जांच में सामने आ रहे दस्तावेज इशारा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार का पैसा विदेशों में खपाया गया है। यूएई, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में फर्जी कंपनियां बनाकर फंड की राउंड-ट्रिपिंग की गई। चड्ढा ने चिंता जताई कि एक तरफ पंजाब की सरकार और वहां की जनता पर 5 लाख करोड़ रुपये का विशाल कर्ज लदा हुआ है, वहीं दूसरी ओर सत्तासीन दल के नेता सरकारी खजाने को लूटकर अपनी जेबें भर रहे हैं और उस धन को ठिकाने लगा रहे हैं।

जनता की अदालत में होगा अंतिम फैसला

राघव चड्ढा ने अपनी बात को समाप्त करते हुए कहा कि हालांकि सरकारी एजेंसियां कानूनी कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन असली न्याय पंजाब की जनता करेगी। उन्होंने दावा किया कि पंजाब के लोग इस लूट और धोखे को देख रहे हैं। फरवरी 2027 के विधानसभा चुनावों में जनता अपने वोट की चोट से इस विश्वासघात का करारा जवाब देगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ 'असली कार्रवाई' तो पंजाब की जनता चुनाव के दौरान ही करेगी।

ये भी पढ़ें

आप सांसद का दावा- किसी ने अमित शाह बन कर किया फोन, दिल्ली आइए तो मिलिए
राष्ट्रीय
AAP MP Raj Kumar Chabbewal

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

political news

Published on:

09 May 2026 06:12 pm

Hindi News / Political / ED की रेड से पंजाब में सियासी भूचाल: BJP सांसद राघव चड्ढा बोले- ‘AAP ने जनता को लूटा, करोड़ों का फंड विदेशों में खपाया’

बड़ी खबरें

View All

राजनीति

ट्रेंडिंग

‘AAP vs BJP: संजीव अरोरा पर ED की रेड से गरमाई पंजाब की सियासत, संजय सिंह ने जांच एजेंसी को बताया राजनीतिक हथियार’

sanjay singh
नई दिल्ली

राजसमंद CDEO भाजपा की तारीफ वाले भाषण पर घिरे, कांग्रेस ने कहा, अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा

पत्रिका फाइल फोटो
राजसमंद

हर प्रदेश में नेता करें यात्रा, जनता के बीच जाने से बढ़ती है राजनीतिक समझ: राहुल

नई दिल्ली

West Bengal New CM: पश्चिम बंगाल के नौ में से आठ सीएम ब्राह्मण या कायस्थ

BJP new CM in bengal, Suvendu Adhikari BJP new CM, Who is Suvendu Adhikari
राष्ट्रीय

नई पिच पर सियासी खेल: भाजपा के हिंदुत्व 2.0 के सामने विपक्ष तलाश रहा नैरेटिव

नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.