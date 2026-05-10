विजय के शपथ ग्रहण समारोह के बाद तमिलनाडु में नया सियासी बवाल, TVK का साथ देने वाली CPI को रास नहीं आई ‘वंदे मातरम’ वाली बात

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नेता वीरपांडियन ने आगे कहा कि इस मुद्दे के ऐतिहासिक और वैचारिक निहितार्थ हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही यह तय हो गया था कि 'वंदे मातरम' राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकता, क्योंकि यह गीत एक विशिष्ट देवी को समर्पित था। इसका स्वरूप सांप्रदायिक-धार्मिक था। इस संदर्भ में तमिलनाडु सरकार की ओर से आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के एजेंडे में 'वंदे मातरम' को पहला स्थान देना और तमिल गीत को तीसरे स्थान पर रखना, यह निर्णय कथित तौर पर राजभवन के निर्देशों पर लिया गया था, जो कि स्थापित परंपरा का उल्लंघन है।