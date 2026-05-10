बंगाल में सियासी शतरंज: निलंबित TMC नेता ने की CM शुभेंदु की तारीफ, BJP बोली- हमारे दरवाजे बंद हैं

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि टीएमसी के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल होने के लिए कतार में खड़े हैं। उन्होंने बताया कि बीजेपी नेताओं के पास आ रहे फोन कॉल्स और कतार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि बीजेपी फिलहाल किसी को भी अपनी पार्टी में शामिल नहीं कर रही है। शमिक भट्टाचार्य ने अपनी पार्टी की तुलना 'मां गंगा' से करते हुए कहा कि उनके पास एक मजबूत 'फिल्टर सिस्टम' है। घाटों पर लोग तैनात हैं जो यह तय करेंगे कि गंगा में डुबकी लगाने की अनुमति किसे दी जाए।