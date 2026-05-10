10 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बंगाल में सियासी शतरंज: निलंबित TMC नेता ने की CM शुभेंदु की तारीफ, BJP बोली- हमारे दरवाजे बंद हैं

Suvendu:टीएमसी के निलंबित नेता ऋजू दत्ता ने सीएम शुभेंदु अधिकारी की जमकर प्रशंसा की है। वहीं बीजेपी ने दावा किया है कि टीएमसी के कई नेता लाइन में हैं, लेकिन फिलहाल एंट्री बंद है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

May 10, 2026

West Bengal BJP President Samik Bhattacharya

पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य । ( फोटो : ANI)

Leader: पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता ऋजू दत्ता ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की खुले मंच से जमकर तारीफ की है। ऋजू दत्ता के इस चौंकाने वाले बयान के बाद राज्य का सियासी पारा अचानक चढ़ गया है। दत्ता ने मुख्यमंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका राजनीतिक सफर और बायोडाटा सबसे अलग है।

10 सबसे बड़े राजनेताओं की सूची में ममता बनर्जी का नाम होगा

ऋजू दत्ता ने अपने बयान में कहा कि अगर भारत के इतिहास में 10 सबसे बड़े राजनेताओं की सूची तैयार की जाए, तो उसमें ममता बनर्जी का नाम निश्चित रूप से शामिल होगा। लेकिन, इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तुलना करते हुए कहा कि उनका सीवी या बायोडाटा किसी अन्य नेता जैसा बिल्कुल नहीं है। टीएमसी में रहने के दौरान भी उनका रुतबा काफी बड़ा था। निलंबित नेता के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में नए समीकरणों की चर्चाओं को जन्म दे दिया है।

शमिक ने शुभेंदु अधिकारी को एक 'नेचुरल लीडर' करार दिया

इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। शमिक भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को एक 'नेचुरल लीडर' (स्वाभाविक नेता) करार दिया। उन्होंने याद दिलाया कि शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चुनावी मैदान में दो बार शिकस्त दी है। भट्टाचार्य ने ऋजू दत्ता के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि दत्ता भविष्य में बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, इसलिए वे शुभेंदु की और अधिक तारीफ करेंगे।

बीजेपी फिलहाल किसी को भी अपनी पार्टी में शामिल नहीं कर रही

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि टीएमसी के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल होने के लिए कतार में खड़े हैं। उन्होंने बताया कि बीजेपी नेताओं के पास आ रहे फोन कॉल्स और कतार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि बीजेपी फिलहाल किसी को भी अपनी पार्टी में शामिल नहीं कर रही है। शमिक भट्टाचार्य ने अपनी पार्टी की तुलना 'मां गंगा' से करते हुए कहा कि उनके पास एक मजबूत 'फिल्टर सिस्टम' है। घाटों पर लोग तैनात हैं जो यह तय करेंगे कि गंगा में डुबकी लगाने की अनुमति किसे दी जाए।

किसी भी टीएमसी नेता के लिए बीजेपी के दरवाजे पूरी तरह से बंद

उन्होंने साफ कर दिया कि इस समय किसी भी टीएमसी नेता के लिए बीजेपी के दरवाजे पूरी तरह से बंद हैं। टीएमसी के निलंबित नेता द्वारा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तारीफ करने पर बीजेपी खेमे में उत्साह है, वहीं टीएमसी के भीतर इस बयान को लेकर भारी असहजता देखी जा रही है। विपक्षी दल इसे टीएमसी की अंदरूनी कलह के रूप में देख रहे हैं।

टीएमसी के अंदरखाने कई असंतुष्ट नेता दल बदलने की ताक में बैठे

राजनीतिक विश्लेषक अब इस बात पर पैनी नजर रख रहे हैं कि क्या ऋजू दत्ता वास्तव में बीजेपी में शामिल होने की कोई ठोस रणनीति बना रहे हैं, या यह महज अपनी पुरानी पार्टी पर दबाव बनाने का एक राजनीतिक पैंतरा है। इस पूरे विवाद ने इस बात को फिर से हवा दे दी है कि टीएमसी के अंदरखाने कई असंतुष्ट नेता दल बदलने की ताक में बैठे हैं। हालांकि, बीजेपी द्वारा घोषित 'नो एंट्री' और 'फिल्टर सिस्टम' नीति ने इन दल-बदलुओं की मुश्किलें काफी बढ़ा दी हैं।




खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

West Bengal Elections 2026

Updated on:

10 May 2026 06:28 pm

Published on:

10 May 2026 06:25 pm

Hindi News / National News / बंगाल में सियासी शतरंज: निलंबित TMC नेता ने की CM शुभेंदु की तारीफ, BJP बोली- हमारे दरवाजे बंद हैं

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

CM रेवंत रेड्डी की मांग पर PM मोदी का दिलचस्प जवाब, बोले- ‘मेरे साथ आ जाइये, नहीं तो फायदा आधा मिलेगा’

PM Modi Revanth Reddy
राष्ट्रीय

विजय के शपथ ग्रहण समारोह के बाद तमिलनाडु में नया सियासी बवाल, TVK का साथ देने वाली CPI को रास नहीं आई ‘वंदे मातरम’ वाली बात

CPI leader M Veerapandian reacts to the controversy over Tamil Thai Vazhthu during Tamil Nadu CM C Joseph Vijay's swearing-in ceremony.
राष्ट्रीय

CM शुभेन्दु अधिकारी ने 5 हजार TMC कार्यकर्ताओं की बचाई जान? निलंबित नेता रिजु दत्ता का बड़ा बयान

Suspended TMC leader Riju Dutta speaking to the media while praising West Bengal CM Shubhendu Adhikari and making claims about political violence and TMC workers.
राष्ट्रीय

CM पद संभालते ही विजय का पहला बड़ा ऐलान, 2 महीने में 500 यूनिट बिजली खपत करने वालों के लिए राहत भरी खबर

Tamil nadu New CM Vijay
राष्ट्रीय

‘अब उन्हीं से मांग रहीं सहारा जिन्हें खत्म करना चाहती थीं’- कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने ममता बनर्जी पर बोला हमला

Congress leader slams Mamta Banerjee
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.