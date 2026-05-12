‘भारत ने 1991 में 47 टन सोना लंदन भेजा था, अब वह वापस आ रहा’, PM मोदी की अपील के बाद ओवैसी का बड़ा बयान

ओवैसी ने सीधा आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और अर्थव्यवस्था की असली और कड़वी सच्चाई को जनता से छिपा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सरकार ने अपनी आर्थिक उपलब्धियों का बहुत बखान किया और एक्साइज ड्यूटी भी घटाई थी। लेकिन अब चुनाव बीत जाने के बाद, अर्थव्यवस्था का सारा बोझ आम जनता के कंधों पर डाला जा रहा है। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को 'देशभक्ति' के आवरण में लपेटकर पेश कर रही है, जिसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता।