दिल्ली पुलिस कमांडो हत्याकांड में नया खुलासा! चार माह की गर्भवती काजल जानती थी पति का खौफनाक राज!

दिल्ली पुलिस की SWAT कमांडो की मौत के मामले में एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि वह चार माह की गर्भवती थी। देश की राजधानी के मोहन गार्डन इलाके में कमांडो काजल चौधरी को उसके पति ने मार डाला। काजल के भाई निखिल ने पुलिस को बताया कि 24 वर्षीय काजल चार महीने की गर्भवती थी। पति ने पूरी क्रूरता के साथ उसे मौत के घाट उतारा। पहले उसके सिर को दरवाजे के फ्रेम से पटका और फिर डम्बल से सिर में वार किए। पुलिस की जांच में आरोपी पति की बर्बरता की जो कहानी सामने आई है, वह रोंगटे खड़े कर देने वाली है। पुलिस के एक अधिकारी ने मीडियाकर्मियों को बताया कि आरोपी अंकुर ने काजल का सिर कम से कम तीन बार दरवाजे की चौखट पर जोर-जोर से पटखा था। जब तीन बार सिर दरवाजे की चौखट में लगने से वह अधमरी हो गई तो हैवान बने पति ने डंबल उठाकर उस पर ताबड़तोड़ वार कर दिए।