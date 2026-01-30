30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस कमांडो हत्याकांड में नया खुलासा! चार माह की गर्भवती काजल जानती थी पति का खौफनाक राज!

इस घटना के बाद पुलिस ने काजल के पति को गिरफ्तार कर लिया था। वह तिहाड़ जेल में हैं। भाई के आरोपों के बाद अब इस मामले में दहेज हत्या के आरोप भी लगे हैं। पुलिस अब यह भी जानना चाहती है कि काजल अपने पति का ऐसा कौन सा राज जानती थी जिसे छिपाने के लिए उसने अपनी गर्भवती की पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी।

2 min read
नई दिल्ली

image

Shivmani Tyagi

Jan 30, 2026

Delhi Police kamando kajal

काजल की फाइल फोटो ( स्रोत AI )

Crime दिल्ली पुलिस की कमांडों काजल चार माह की गर्भवती थी और पति का ऐसा राज जानती थी जिसके उजागर होने से पति डरता था। माना जा रहा है कि इसी की चलते पति ने काजल की हत्या कर दी। काजल की मौत के बाद अब उसके भाई ने बताया कि उसकी बहन काजल मजाक में अपने पति से बोल देती थी कि अगर राज खुल गया तो जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद भी हुआ था। अब पुलिस इस एंगल से भी पूरे मामले की जांच कर रही है।

क्या था ऐसा राज ( Crime )

काजल के भाई ने पुलिस को बताया कि काजल के पति का एक बार मेरठ परीक्षा में हुए पेपर लीक मामले में आया था। इसके अलावा भी पत्नी अपने पता का कोई राज जानती थी। काजल ने पति से लड़ाई में कहा था कि मेरठ कांड से बच गए थे लेकिन अगर मेरी जुबान खुली तो इस बार नहीं बच पाओगे सारी उम्र जेल में काटनी पड़ेगी। आराेप है कि इसी से डरकर पति ने काजल के सिर में डम्बल से वार किए और उसे मौत के घाट उतार दिया। अब इस बयान ने पूरे मामले की जांच को ही बदल दिया है। पुलिस अब पति के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ यह भी जानना चाहती है कि वह कौन सा राज था जिसके डर से पति अंकुर चौधरी ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी।

चार माह की गर्भवती की काजल

दिल्ली पुलिस की SWAT कमांडो की मौत के मामले में एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि वह चार माह की गर्भवती थी। देश की राजधानी के मोहन गार्डन इलाके में कमांडो काजल चौधरी को उसके पति ने मार डाला। काजल के भाई निखिल ने पुलिस को बताया कि 24 वर्षीय काजल चार महीने की गर्भवती थी। पति ने पूरी क्रूरता के साथ उसे मौत के घाट उतारा। पहले उसके सिर को दरवाजे के फ्रेम से पटका और फिर डम्बल से सिर में वार किए। पुलिस की जांच में आरोपी पति की बर्बरता की जो कहानी सामने आई है, वह रोंगटे खड़े कर देने वाली है। पुलिस के एक अधिकारी ने मीडियाकर्मियों को बताया कि आरोपी अंकुर ने काजल का सिर कम से कम तीन बार दरवाजे की चौखट पर जोर-जोर से पटखा था। जब तीन बार सिर दरवाजे की चौखट में लगने से वह अधमरी हो गई तो हैवान बने पति ने डंबल उठाकर उस पर ताबड़तोड़ वार कर दिए।

परिवार का रो-रोकर बुरा हाल

काजल दिल्ली पुलिस के स्वाट (SWAT) यूनिट की एक जांबाज कमांडो थी। उसकी मौत से परिवार और विभाग में शोक की लहर है। भाई निखिल ने गुरुवार को मीडिया और पुलिस के सामने बहन के गर्भवती होने की पुष्टि करते हुए जानकारी दी तो यह मामला और संगीन हो गया। पुलिस अब इस पूरी वारदात के पीछे के असली कारणों का पता लगाने की कोशिश भी कर रही है। पुलिस को अब यह जानना है कि वह कौन सा राज है कि जिसके चलते अंकुर ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी।

संबंधित विषय:

crime

Updated on:

30 Jan 2026 10:10 am

Published on:

30 Jan 2026 10:09 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली पुलिस कमांडो हत्याकांड में नया खुलासा! चार माह की गर्भवती काजल जानती थी पति का खौफनाक राज!
नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

