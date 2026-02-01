क्या NDA से नाता तोड़ेगी अजित पवार की पार्टी? NCP के दिग्गज नेता ने क्लियर किया स्टैंड

तटकरे ने कहा, "लोग चाहे कुछ भी कहें, हमारा रुख स्पष्ट है। हम पार्टी और अजितदादा की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। हम इस रुख पर अडिग हैं।" उन्होंने आगे जोड़ा, "हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ ही रहेंगे। अजितदादा ने यह निर्णय सोच-समझकर लिया था।" तटकरे ने याद दिलाया कि एनडीए के साथ तालमेल का फैसला अजित पवार के नेतृत्व में सामूहिक रूप से लिया गया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी अजित पवार की सहमति के बिना कोई राजनीतिक फैसला नहीं लिया।