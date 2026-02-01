मौसम ने फिर ली करवट: 2, 3 और 4 फरवरी को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मानसून (Monsoon) का सीज़न काफी शानदार रहा इस दौरान पूरे देश में जोरदार बारिश हुई और मौसम भी काफी अच्छा रहा। मानसून के बाद जहाँ अब कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरह कई राज्यों में अभी भी जमकर बादल बरस रहे हैं। देशभर में 2025 में भारी बारिश देखने को मिली और पूर्वानुमान जताया जा रहा है कि 2026 में भी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। अब देश में मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में 2, 3 और 4 फरवरी को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।