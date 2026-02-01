मौसम ने फिर ली करवट: 2, 3 और 4 फरवरी को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Heavy rain alert issued by IMD
मानसून (Monsoon) का सीज़न काफी शानदार रहा इस दौरान पूरे देश में जोरदार बारिश हुई और मौसम भी काफी अच्छा रहा। मानसून के बाद जहाँ अब कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरह कई राज्यों में अभी भी जमकर बादल बरस रहे हैं। देशभर में 2025 में भारी बारिश देखने को मिली और पूर्वानुमान जताया जा रहा है कि 2026 में भी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। अब देश में मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में 2, 3 और 4 फरवरी को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
मानसून ने हर बार की तरह केरल में ही सबसे पहले दस्तक दी थी। मानसून की दस्तक के साथ ही केरल में बारिश शुरू हो गई थी और अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। अब केरल में मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल में 2, 3 और 4 फरवरी को भारी बारिश होगी। इस दौरान कई जिलों में तेज़ हवा चलने का भी अलर्ट है।
मानसून का सीज़न तमिलनाडु के लिए भी कमाल का रहा और जमकर बारिश देखने को मिली और अभी भी राज्य में बारिश का दौर खत्म नहीं हुआ है। अब तमिलनाडु में मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि तमिलनाडु में 2, 3 और 4 फरवरी को जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान कई जगह तेज़ हवा चलने की भी संभावना है।
देश में मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने 2, 3 और 4 फरवरी को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और मध्य महाराष्ट्र में कई जगह भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी, रायलसीमा, माहे, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार में भी 2, 3 और 4 फरवरी को जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान कई जगह 30-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ तेज़ हवा चलने का भी अलर्ट है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में इस दौरान बर्फबारी की संभावना है।
