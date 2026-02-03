भारत-अमेरिका में टैरिफ पर सहमति; लेकिन रूसी तेल खरीद को लेकर ट्रंप के दावे पर चीन का आया ये रिएक्शन

China on India-US Trade Deal and Russian oil: अमेरिका ने भारत पर लगने वाले 50 फीसदी टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। ऐसे में मोदी सरकार जहां इस सफलता पर अपनी पीठ थपथपाते नहीं थक रही रही है, वहीं विपक्ष केंद्र सरकार को कठघरे में खड़ा कर रही है। इन सबके बीच अब पड़ोसी मुल्क चीन की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। चीन के सरकारी मीडिया 'ग्लोबल टाइम्स' ने विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है कि भले ही अमेरिका और भारत के बीच 18 प्रतिशत टैरिफ पर सहमति बन गई है, लेकिन दोनों देशों के बयानों में साफ तौर पर अंतर है।