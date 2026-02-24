PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त से पहले झटका! लाखों किसानों के नाम लिस्ट से गायब, तुरंत चेक करें अपना स्टेटस

PM Kisan Yojana installment: केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ऐसी ही एक प्रमुख योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan Samman Nidhi)। इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष ₹6,000 सीधे उनके बैंक खाते में तीन किस्तों में वितरित किए जाते हैं। अब तक सरकार 21 किस्तें जारी कर चुकी है और जल्द ही 22वीं किस्त आने वाली है।