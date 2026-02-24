PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त से पहले झटका! लाखों किसानों के नाम लिस्ट से गायब, तुरंत चेक करें अपना स्टेटस

पीएम किसान योजना की लिस्ट में चेक करें अपना स्टेटस (AI Image)
PM Kisan Yojana installment: केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ऐसी ही एक प्रमुख योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan Samman Nidhi)। इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष ₹6,000 सीधे उनके बैंक खाते में तीन किस्तों में वितरित किए जाते हैं। अब तक सरकार 21 किस्तें जारी कर चुकी है और जल्द ही 22वीं किस्त आने वाली है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को तमिलनाडु के कोयंबटूर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी की। इस अवसर पर ₹18,000 करोड़ से अधिक राशि नौ करोड़ से अधिक किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में वितरित की गई। अब तक इस योजना के तहत ₹4 लाख करोड़ से अधिक राशि किसानों को दी जा चुकी है।
योजना के अनुसार पात्र किसानों को हर चार महीने पर ₹2,000, यानी सालाना कुल ₹6,000 की राशि दी जाती है। यह राशि साल में तीन किस्तों में दी जाती है। धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।
यह योजना इंटरिम बजट 2019 में तत्कालीन वित्त मंत्री पियूष गोयल द्वारा घोषित की गई थी और बाद में इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू किया गया। आज यह दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजना बन चुकी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, योजना की अगली 22वीं किस्त मार्च 2026 में जारी होने की संभावना है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तारीख की घोषणा नहीं हुई है। इस बीच किसान अपने पात्रता, KYC प्रक्रिया और लाभार्थी स्थिति की जांच अवश्य करें। अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो तुरंत आवेदन करना आवश्यक है।
PM-Kisan पोर्टल पर जाएं। वहाँ 'New Farmer Registration' विकल्प पर क्लिक करें। अब अपना आधार नंबर और दिखाई देने वाला कैप्चा कोड सही-सही दर्ज करें। इसके बाद सभी आवश्यक विवरण ध्यान से भरें और अंत में 'Yes' पर क्लिक करें। आवेदन पत्र सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद उसे सेव कर लें और उसका प्रिंटआउट निकाल लें।
