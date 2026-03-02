Gurugram Accident : गुरुग्राम में डिलीवरी बॉय की ट्रक के नीचे कुचलकर मौत, चालक मौके पर गिरफ्तार

Gurugram Accident: हरियाणा के गुरुग्राम जिले के उद्योग विहार इलाके में शनिवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 25 वर्षीय डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, पीपल चौक के पास करीब 4:30 बजे एक ट्रक के अचानक मुड़ने से पीछे चल रहा बाइक सवार युवक हादसे का शिकार हो गया। मृतक की पहचान कृष्णा के रूप में हुई है, जो कानपुर का रहने वाला था और पिछले कई वर्षों से गुरुग्राम में काम कर रहा था।