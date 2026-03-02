Gurugram Accident : गुरुग्राम में डिलीवरी बॉय की ट्रक के नीचे कुचलकर मौत, चालक मौके पर गिरफ्तार

Gurugram Accident: हरियाणा के गुरुग्राम जिले के उद्योग विहार इलाके में शनिवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 25 वर्षीय डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, पीपल चौक के पास करीब 4:30 बजे एक ट्रक के अचानक मुड़ने से पीछे चल रहा बाइक सवार युवक हादसे का शिकार हो गया। मृतक की पहचान कृष्णा के रूप में हुई है, जो कानपुर का रहने वाला था और पिछले कई वर्षों से गुरुग्राम में काम कर रहा था।
पुलिस ने बताया कि टक्कर से बचने के लिए कृष्णा ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे उसकी बाइक फिसल गई और वह सड़क पर गिर पड़ा। इससे पहले कि वह संभल पाता, ट्रक के पिछले पहियों के नीचे आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
हादसे के बाद ट्रक चालक को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया और वाहन जब्त कर लिया गया है। उद्योग विहार थाना में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 (लापरवाही से वाहन चलाना) और 106 (लापरवाही से मौत) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।
