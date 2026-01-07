7 जनवरी 2026,

बुधवार

राष्ट्रीय

किराया मांगना पड़ा भारी! गुरुग्राम में महिला ने कैब ड्राइवर को छेड़छाड़ के केस में फंसाने की दी धमकी

हरियाणा के गुरुग्राम में कैब ड्राइवर द्वारा पैसे मांगने पर महिला ने विवाद खड़ा कर दिया और ड्राइवर पर छेड़छाड़ का झूठा केस करने की धमकी दी। मामले की जांच करने पर पता चला की महिला पर पहले से ठगी के केस दर्ज है।

Google source verification

गुडगाँव

image

Devika Chatraj

Jan 07, 2026

कैब ड्राइवर से ठगी (File Photo)

हरियाणा के गुरुग्राम में एक बार फिर कैब ड्राइवर के साथ ठगी का मामला सामने आया है। एक महिला यात्री ने घंटों तक शहर में कैब से घूमने के बाद किराया देने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, जब ड्राइवर ने भुगतान की मांग की तो महिला ने उसे चोरी और छेड़छाड़ के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। पुलिस ने महिला के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है।

कैसे हुआ पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, नूंह जिले के धाना गांव निवासी कैब ड्राइवर जियाउद्दीन ने शिकायत दर्ज कराई है। जियाउद्दीन ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 8 बजे महिला ज्योति दलाल ने ओला ऐप के जरिए कैब बुक की। महिला ने पहले सेक्टर-31, फिर बस स्टैंड और उसके बाद साइबर सिटी ले जाने को कहा। राइड के दौरान महिला अलग-अलग जगहों पर रुकती रही, खाना-पीना करती रही और कई बार ड्राइवर से पैसे मांगकर खर्च करवाया। ड्राइवर के मुताबिक, उसने महिला को 700 रुपये नकद दिए और खाने-पीने से जुड़े सभी बिल भी खुद चुकाए।

किराया मांगने पर मचा हंगामा

दोपहर के समय जब जियाउद्दीन ने राइड खत्म करने और किराया देने की बात कही, तो महिला भड़क गई। आरोप है कि ज्योति दलाल ने ड्राइवर को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। इसके बाद वह सेक्टर-29 पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां भी हंगामा किया। महिला के वहां से जाने के बाद ड्राइवर ने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके आधार पर जांच शुरू की गई।

पहले भी कर चुकी है ठगी

पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि ज्योति दलाल एक सीरियल ठग है। इससे पहले भी वह एक अन्य कैब ड्राइवर के साथ ठगी कर चुकी है। एक सैलून से करीब 20,000 रुपये की ठगी। फरवरी 2024 में कैब ड्राइवर से किराए को लेकर हुए झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

पुलिस का बयान

सेक्टर-29 पुलिस स्टेशन के SHO रवि कुमार ने बताया, “ज्योति दलाल के खिलाफ धोखाधड़ी और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की अन्य संबंधित धाराओं में FIR दर्ज की गई है। मामले की जांच जारी है और आरोपी महिला को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।”

Published on:

07 Jan 2026 11:44 am

Hindi News / National News / किराया मांगना पड़ा भारी! गुरुग्राम में महिला ने कैब ड्राइवर को छेड़छाड़ के केस में फंसाने की दी धमकी

