किराया मांगना पड़ा भारी! गुरुग्राम में महिला ने कैब ड्राइवर को छेड़छाड़ के केस में फंसाने की दी धमकी

पुलिस के अनुसार, नूंह जिले के धाना गांव निवासी कैब ड्राइवर जियाउद्दीन ने शिकायत दर्ज कराई है। जियाउद्दीन ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 8 बजे महिला ज्योति दलाल ने ओला ऐप के जरिए कैब बुक की। महिला ने पहले सेक्टर-31, फिर बस स्टैंड और उसके बाद साइबर सिटी ले जाने को कहा। राइड के दौरान महिला अलग-अलग जगहों पर रुकती रही, खाना-पीना करती रही और कई बार ड्राइवर से पैसे मांगकर खर्च करवाया। ड्राइवर के मुताबिक, उसने महिला को 700 रुपये नकद दिए और खाने-पीने से जुड़े सभी बिल भी खुद चुकाए।