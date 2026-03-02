Iran-Israel War: जाना था कुवैत, पहुंच गए पाकिस्तान, बढ़ गई 8 परिवारों की टेंशन, भारतीय विदेश मंत्रालय…

इधर, अकासा एयर ने मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात को देखते हुए अपनी कुछ उड़ानों को अस्थायी रूप से रोकने या रद्द करने का फैसला किया है। सोमवार को एयरलाइन ने इसके बारे में एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। मिडिल ईस्ट में चल रहे हालात की वजह से अबू धाबी, दोहा, जेद्दा, कुवैत और रियाद आने-जाने वाली सभी अकासा एयर फ्लाइट्स 3 मार्च 2026 के लिए सस्पेंड कर दी गई हैं। एयरलाइन ने यह भी कहा कि जैसे ही हालात सामान्य होंगे, फ़्लाइट्स का स्टेटस अपडेट किया जाएगा।