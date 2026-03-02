खामेनेई की मौत के बाद श्रीनगर में शिया समुदाय ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले

Jammu and Kashmir Shia Protest: ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद श्रीनगर में सोमवार को शिया समुदाय द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। इससे पहले रविवार को भी जम्मू कश्मीर के कई शहरों में अमेरिका और इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने दोनों देशों के खिलाफ जमकर नारे लगाए।