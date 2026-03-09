Rajasthan News : ‘मोदी नहीं गए मैच देखने, इसलिए जीती टीम इंडिया’, कांग्रेस-BJP के नेताओं में ऐसे चली श्रेय लेने की होड़, देखें VIDEO

मंत्री के इस सीधे कटाक्ष पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी चुप नहीं रहे। उन्होंने तुरंत खड़े होकर क्रिकेट और राजनीति के तड़के के साथ पलटवार किया। जूली ने मुस्कराते हुए कहा, "हमारी टीम इंडिया को बहुत-बहुत बधाई, लेकिन सच तो यह है कि टीम इंडिया इसलिए जीत गई क्योंकि इस बार फाइनल मैच देखने मोदीजी खुद नहीं गए थे। हमने देखा है कि मोदीजी जब-जब स्टेडियम में मैच देखने गए हैं, हमारी टीम को हार का सामना करना पड़ा है। यह खिलाड़ियों के पसीने की जीत है।"