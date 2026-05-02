Baran News: बिजली का तार टूटकर बस्ती पर गिरा, वृद्ध की दर्दनाक मौत, बच्ची झुलसी, इलाके में मच गया हड़कंप

ग्रामीण संजय, सुरेश, प्रमेन्द्र, महावीर और किशन सहरिया ने बताया कि सहरिया बस्ती के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन का तार अचानक टूटकर गिर गया, जिससे पूरी बस्ती में करंट फैल गया। इसी दौरान किशनलाल की पुत्री खुशी चार्जिंग पर लगे मोबाइल को हटाने गई तो उसे जोरदार झटका लगा। हादसे में उसके बाएं हाथ की दो अंगुलियां बुरी तरह झुलस गईं। इसी दौरान बिजली बोर्ड से तार हटाने का प्रयास करते समय पप्पू सहरिया करंट की चपेट में आकर झुलस गया। परिजन उसे लेकर भंवरगढ़ चिकित्सालय पहुंचे।