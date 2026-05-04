Rajasthan News: रोज बॉर्डर पार! राजस्थान के इस गांव के लोग MP जाते हैं बाजार-इलाज के लिए

हम सीमावर्ती इलाके में रहते हैं, इसलिए हमें सामान लेने के लिए कई बार मध्यप्रदेश जाना पड़ता है। यहां बाजार की सुविधाएं सीमित हैं और कई जरूरी चीजें आसानी से उपलब्ध नहीं हो पातीं। सड़क तो बनी है, लेकिन स्थानीय स्तर पर व्यापार को बढ़ावा नहीं मिल रहा। अच्छी बाजार व्यवस्था और सुविधाएं विकसित हों, तो लोगों को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

— लखन राठौर, व्यापारी