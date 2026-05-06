बारां कलक्ट्रेट को फिर बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखा- ‘लाल साड़ी या लाल शर्ट वाले को अंदर मत आने देना’

वहीं दूसर मेल भी 19 दिसंबर 2025 को सुबह 8 बजे ऑफिस की ई. मेल आईडी पर मेल मिला, इस दौरान दोपहर 2.30 बजे तक 5 घंटे काम ठप रहा। परिसर खाली कराकर चैकिंग की गई, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। एडीएम की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई। दोनों बार मेल जिला कलक्टर की ऑफिशियल आईडी पर आया था। तीसरी बार 4 अप्रेल 2026 को मेल आया और अब ये चौथा मेल आया है।