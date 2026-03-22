Udaipur ACB Action : उदयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 8 लाख रुपए की रिश्वत लेते एसएचओ व कॉन्स्टेबल रंगे हाथ पकड़े गए

Udaipur ACB Big Action : उदयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की बड़ी कार्रवाई। एसीबी ने 8 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए मांडवा एसएचओ व एक कॉन्स्टेबल को रंगे हाथ घर दबोचा। बताया जा रहा है कि यह रिश्वत एनडीपीएस एक्ट के केस में 4 लोगों को आरोपी नहीं बनाने की एवज में मांगी गई थी।