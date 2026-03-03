Jal Jeevan Mission Scam Update : एसीबी ने होली पर बिछाया जाल, चूके तो शिकंजे में फंस जाएंगे फरार आरोपी

Jal Jeevan Mission Scam Update : जल जीवन मिशन घोटाले में फरार आरोपियों पर शिकंजा कसने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने होली पर्व के दौरान भी तलाशी अभियान तेज कर दिया है। एसीबी की छह टीमें तैनात की गई है। मामले में सेवानिवृत्त आइएएस सुबोध अग्रवाल, अधीक्षण अभियंता जितेन्द्र शर्मा, तत्कालीन एससी मुकेश गोयल और निजी व्यक्ति संजीव गुप्ता की तलाश की जा रही है।