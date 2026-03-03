Rajasthan Holi : जयपुर में होली पर हुआ करीब डेढ़ हजार करोड़ का कारोबार, व्यापारियों के चेहरे खुशी से खिले

Rajasthan Holi : राजस्थान में घर से बाजार तक इस बार होली का उत्साह दोगुना है। बाजार में रंग-गुलाल की खरीदारी जोरों पर रही सुबह से देर रात तक बाजार में रंग-गुलाल, पिचकारी, हर्बल कलर और होली गिफ्ट पैक्स की जमकर बिक्री हुई। व्यापारियों का अनुमान है कि सिर्फ जयपुर में ही इस बार होली पर डेढ़ हजार करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ, जबकि पूरे प्रदेश में करीब 5 हजार करोड़ रुपए के व्यापार की उम्मीद जताई है।