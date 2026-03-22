RBSE 10th Class Results : 69 साल में पहली बार… मार्च में 10वीं कक्षा का आएगा रिजल्ट! कापियां जांच कर बोर्ड ने बनाया नया रिकार्ड

RBSE 10th Class Results : राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने 69 साल के इतिहास में पहली बार मार्च में ही दसवीं के नतीजे घोषित करेगा। सीबीएसई से पहले आरबीएसई के नतीजे आएंगे। एक अप्रेल से नया शैक्षिक सत्र शुरू करने की कवायद में बोर्ड ने महज 20 दिन में ही 10वीं के 6 विषयों की कापियों का जांच कार्य पूरा कर नया रेकाॅर्ड बनाया है। बोर्ड ने हर रोज सवा 3 लाख से अधिक उत्तर पुस्तिकाएं जांची।