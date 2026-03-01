Weather Aleat 22 March: राजस्थान में मौसम विभाग ने देर रात अलर्ट जारी, आगामी 3 घंटे में इन 5 जिलों में होगी बारिश

Rajasthan weather: जयपुर। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने रविवार रात के लिए तात्कालिक चेतावनी जारी करते हुए प्रदेश के कई जिलों में मौसम बदलने की संभावना जताई है। रात आठ बजे अलर्ट के अनुसार आगामी तीन घंटे में जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और नागौर जिलों में देर रात मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी आशंका है।