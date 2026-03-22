IMD Forecast: राजस्थान में नहीं थमा अभी बारिश का दौर, 25 व 26 मार्च को इन जिलों में फिर बदलेगा मौसम

पिछले 24 घंटों में राजस्थान के मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिला। बीकानेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि जयपुर संभाग में भी कई स्थानों पर बूंदाबांदी हुई। शेष संभागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। तापमान की बात करें तो पाली में अधिकतम तापमान 32.9°C और अलवर में न्यूनतम तापमान 13.0°C दर्ज किया गया। सुबह 8:30 बजे तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में आर्द्रता 44% से 100% के बीच रही। वर्षा के आंकड़ों में रतनगढ़ (चूरू) में 16 मिमी, जैसलमेर में 13.1 मिमी और सीकर में 10-11 मिमी बारिश दर्ज की गई।