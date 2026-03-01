Road Repair: राजस्थान में सड़कों की मरम्मत अभियान तेज, 1000 से अधिक रोड कट हुए दुरुस्त

इस अभियान के तहत प्रदेशभर में लगभग 1000 से अधिक स्थानों पर रोड कट्स को दुरुस्त किया गया है। ये रोड कट्स आमतौर पर पाइपलाइन या केबल बिछाने के दौरान बनाए जाते हैं, जिससे सड़कों की सतह खराब हो जाती है और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। सरकार की इस पहल से न केवल सड़कों की स्थिति में सुधार हुआ है, बल्कि यातायात भी पहले से अधिक सुरक्षित और सुचारू हुआ है।