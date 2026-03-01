20 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Road Repair: राजस्थान में सड़कों की मरम्मत अभियान तेज, 1000 से अधिक रोड कट हुए दुरुस्त

smart city Rajasthan: यूटिलिटी कार्यों से क्षतिग्रस्त सड़कों को मिली नई राह। सड़क सुरक्षा और सुगम यातायात की दिशा में बड़ा कदम, प्रदेशभर में मरम्मत कार्य पूर्ण।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Mar 20, 2026

road safety India: जयपुर. प्रदेश में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और आमजन को सुगम यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने व्यापक स्तर पर पहल की है। शहरी क्षेत्रों में यूटिलिटी कार्यों—जैसे सीवरेज, पेयजल, बिजली और दूरसंचार लाइनों—के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत का कार्य तेज गति से पूरा किया गया है।

इस अभियान के तहत प्रदेशभर में लगभग 1000 से अधिक स्थानों पर रोड कट्स को दुरुस्त किया गया है। ये रोड कट्स आमतौर पर पाइपलाइन या केबल बिछाने के दौरान बनाए जाते हैं, जिससे सड़कों की सतह खराब हो जाती है और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। सरकार की इस पहल से न केवल सड़कों की स्थिति में सुधार हुआ है, बल्कि यातायात भी पहले से अधिक सुरक्षित और सुचारू हुआ है।

अजमेर, जयपुर, जोधपुर, हनुमानगढ़, अलवर, जालोर, सीकर, सिरोही, झालावाड़ और सलूम्बर सहित कई जिलों में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया गया है। विशेष रूप से उन सड़कों पर ध्यान दिया गया, जहां सीवरेज और पेयजल लाइनों के कारण लंबे समय से समस्या बनी हुई थी। समानांतर सड़कों की भी मरम्मत कर उन्हें फिर से मोटरेबल स्थिति में लाया गया है।

मुख्यमंत्री ने हाल ही में पीडब्ल्यूडी, यूडीएच और डीएलबी जैसे विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि यूटिलिटी कार्यों के कारण सड़कों को नुकसान पहुंचने पर तुरंत मरम्मत की जाए। इसके लिए विभागों के बीच समन्वय बढ़ाया गया है और कार्यों की सतत निगरानी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्याएं न्यूनतम रहें।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल न केवल दुर्घटनाओं को कम करने में सहायक होगी, बल्कि शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या को भी काफी हद तक नियंत्रित करेगी। आमजन को बेहतर सड़क सुविधा मिलने से समय की बचत होगी और परिवहन व्यवस्था भी अधिक प्रभावी बनेगी।

सरकार की इस मुहिम को प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो आने वाले समय में और भी व्यापक रूप ले सकता है।

ये भी पढ़ें

Long Weekend: 20, 21 व 22 मार्च को लगातार छुट्टियां, स्कूल, कॉलेज व सरकारी कार्यालय भी रहेंगे बंद
जयपुर
School Holiday

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Mar 2026 10:44 pm

Published on:

20 Mar 2026 10:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Road Repair: राजस्थान में सड़कों की मरम्मत अभियान तेज, 1000 से अधिक रोड कट हुए दुरुस्त

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में पहली बार होगा रोबोटिक सर्जरी पर मंथन, देशभर के डॉक्टर साझा करेंगे रोबोटिक सर्जरी के अनुभव

जयपुर

Gangaur Festival: जयपुर में गणगौर महोत्सव, इस बार शाही सवारी में दिखेगी विशेष परम्परा और भव्यता का संगम

जयपुर

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रणनीति साझा: ‘प्रारम्भ 2026’ में मेधावी छात्रों का सम्मान, विशेषज्ञों ने दिए टिप्स

जयपुर

weather update 20 March: बारिश, ओले का असर, पूरे राजस्थान का तापमान 30 डिग्री के नीचे पहुंचा, जाने आपके शहर का तापमान

जयपुर

Rajasthan Police: 10 जांबाज महिला पुलिसकर्मियों की कहानी, हिम्मत और उपलब्धियां जानकर करेंगे सलाम

rajasthan police
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.