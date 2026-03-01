Road Repair: राजस्थान में सड़कों की मरम्मत अभियान तेज, 1000 से अधिक रोड कट हुए दुरुस्त

road safety India: जयपुर. प्रदेश में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और आमजन को सुगम यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने व्यापक स्तर पर पहल की है। शहरी क्षेत्रों में यूटिलिटी कार्यों—जैसे सीवरेज, पेयजल, बिजली और दूरसंचार लाइनों—के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत का कार्य तेज गति से पूरा किया गया है।
इस अभियान के तहत प्रदेशभर में लगभग 1000 से अधिक स्थानों पर रोड कट्स को दुरुस्त किया गया है। ये रोड कट्स आमतौर पर पाइपलाइन या केबल बिछाने के दौरान बनाए जाते हैं, जिससे सड़कों की सतह खराब हो जाती है और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। सरकार की इस पहल से न केवल सड़कों की स्थिति में सुधार हुआ है, बल्कि यातायात भी पहले से अधिक सुरक्षित और सुचारू हुआ है।
अजमेर, जयपुर, जोधपुर, हनुमानगढ़, अलवर, जालोर, सीकर, सिरोही, झालावाड़ और सलूम्बर सहित कई जिलों में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया गया है। विशेष रूप से उन सड़कों पर ध्यान दिया गया, जहां सीवरेज और पेयजल लाइनों के कारण लंबे समय से समस्या बनी हुई थी। समानांतर सड़कों की भी मरम्मत कर उन्हें फिर से मोटरेबल स्थिति में लाया गया है।
मुख्यमंत्री ने हाल ही में पीडब्ल्यूडी, यूडीएच और डीएलबी जैसे विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि यूटिलिटी कार्यों के कारण सड़कों को नुकसान पहुंचने पर तुरंत मरम्मत की जाए। इसके लिए विभागों के बीच समन्वय बढ़ाया गया है और कार्यों की सतत निगरानी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्याएं न्यूनतम रहें।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल न केवल दुर्घटनाओं को कम करने में सहायक होगी, बल्कि शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या को भी काफी हद तक नियंत्रित करेगी। आमजन को बेहतर सड़क सुविधा मिलने से समय की बचत होगी और परिवहन व्यवस्था भी अधिक प्रभावी बनेगी।
सरकार की इस मुहिम को प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो आने वाले समय में और भी व्यापक रूप ले सकता है।
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