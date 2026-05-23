29 मई को मिथुन राशि में बनेगा लक्ष्मीनारायण योग, पांच राशियाें को लाभ

उदयपुर. ग्रह-नक्षत्रों की चाल में होने वाले बदलाव इस बार कई राशियों के लिए खास अवसर लेकर आ रहे हैं। 29 मई को बुध का मिथुन राशि में गोचर होगा, जहां पहले से शुक्र की स्थिति बनी हुई है। इन दोनों ग्रहों की युति से अत्यंत शुभ ‘लक्ष्मी-नारायण योग’ का निर्माण होगा, जिसे धन, समृद्धि और करियर उन्नति का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिषाचार्य पं. सुरेश त्रिपाठी के अनुसार, इस योग का सकारात्मक प्रभाव खास तौर पर पांच राशियों पर दिखाई देगा। व्यापार, नौकरी और निवेश से जुड़े मामलों में लाभ के संकेत मिल रहे हैं।