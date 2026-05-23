जल्द ही सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में दिखेगा जिराफ का जोड़ा

उदयपुर. सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन्यजीव प्रेमियों को जल्द ही जिराफ का जोड़ा देखने को मिल सकता है। वन विभाग ने इसके लिए मैसूर जू एवं वन्यजीव प्रबंधन से संपर्क कर नर-मादा जिराफ उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भेजा है। हालांकि अब तक वहां से औपचारिक जवाब नहीं आया है, लेकिन विभागीय स्तर पर प्रयास जारी है।वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार जिराफ को एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत लाने की योजना बनाई गई है। इसके बदले उदयपुर से भेड़िए या सियार (जैकाल) भेजे जा सकते हैं। यह प्रक्रिया वन्यजीव आदान-प्रदान समझौते और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की अनुमति के तहत होगी। यदि मंजूरी मिलती है तो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान के चुनिंदा पार्कों में शामिल हो जाएगा जहां पर्यटक जिराफ को देख सकेंगे।