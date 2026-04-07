Rajasthan News: 6 दिन में 5 मासूमों की रहस्यमयी मौत- ‘सरकार’ में खलबली, CM भजनलाल ने दिए निर्देश

राजस्थान के सलूम्बर जिले के घाटा और लालपुरा गाँवों में एक अज्ञात बीमारी ने मासूमों की जान लेना शुरू कर दिया है। पिछले एक सप्ताह के भीतर 5 बच्चों की अचानक हुई मौतों से ग्रामीणों में भारी दहशत है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल अधिकारियों को वस्तुस्थिति स्पष्ट करने और बीमारी की रोकथाम के लिए 'वॉर-फुटिंग' पर काम करने के निर्देश दिए हैं।