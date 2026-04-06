‘गहलोत नहीं होते तो मेरी राजनीतिक हत्या हो जाती’, पूर्व मंत्री मेघवाल ने खोल दिए बीकानेर राजनीति के गहरे राज, लगाए गंभीर आरोप

मंच से अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए मेघवाल ने अशोक गहलोत के प्रति अपनी अटूट निष्ठा जताई। सभा स्थल पर गहलोत के बड़े-बड़े पोस्टर लगाए गए थे। मेघवाल ने भावुक होते हुए कहा, अशोक गहलोत हमारे नेता हैं। अगर वो नहीं होते तो मेरी राजनीतिक हत्या तय थी। राजस्थान की राजनीति में गहलोत की मौजूदगी अनिवार्य है। उनके बिना प्रदेश की राजनीति कमजोर हो जाएगी।