Rajasthan Politics : ‘शिक्षा और ज्ञान से इतना परहेज़ क्यों?’, जानें अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार से आखिर क्यों पूछा ये सवाल?  

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को अपनी चर्चित सोशल मीडिया सीरीज 'इंतजारशास्त्र' का 15वां चैप्टर रिलीज किया। इस बार उन्होंने जोधपुर की प्रतिष्ठित सुमेर लाइब्रेरी का मुद्दा उठाते हुए एक वीडियो साझा किया है। गहलोत का आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने इस लाइब्रेरी को आधुनिक ई-लाइब्रेरी बनाने का जो सपना देखा था, उसे भाजपा सरकार अपनी 'अदूरदर्शिता' और 'नीयत की कमी' के कारण कुचल रही है।