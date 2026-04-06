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BJP Foundation Day 2026 : राजस्थान भाजपा में ख़ुशी का माहौल, जानें क्या बोले सीएम भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे?

विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन, भारतीय जनता पार्टी आज अपना 47वां स्थापना दिवस पूरे प्रदेश में धूमधाम से मना रहा है। जयपुर स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय से लेकर मुख्यमंत्री के निजी आवास तक 'केसरिया' रंग में रंगे नजर आए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस अवसर पर कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा और 'राष्ट्र प्रथम' के संकल्प को दोहराया।

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जयपुर

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Nakul Devarshi

Apr 06, 2026

भारतीय जनता पार्टी (BJP) आज अपना 47वां स्थापना दिवस मना रही है। राजस्थान में इस अवसर पर जश्न का माहौल है। सुबह सवेरे जयपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पार्टी का ध्वज फहराकर कार्यक्रम का आगाज किया। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता, सभी मोर्चों के पदाधिकारी और कर्मठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने न केवल कार्यालय में, बल्कि अपने निजी आवास 'बालाजी टॉवर' पर भी परिवार के साथ ध्वजारोहण कर 'सेवा ही संकल्प' का संदेश दिया।

अंत्योदय हमारा प्रण, राष्ट्र प्रथम हमारा संकल्प: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश के करोड़ों कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में तीन मुख्य बिंदुओं पर जोर दिया:

  • विश्व का सबसे बड़ा दल: सीएम ने कहा कि कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और सांगठनिक निष्ठा ने ही भाजपा को आज इस मुकाम पर पहुँचाया है।
  • निज आवास पर ध्वजारोहण: उन्होंने अपने आवास पर परिवार के साथ झंडा फहराते हुए इसे करोड़ों कार्यकर्ताओं के त्याग और तपस्या का परिचायक बताया।
  • विकास का संकल्प: मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भाजपा आज देशवासियों की आशा और अटूट विश्वास का प्रतीक बन चुकी है।

वसुंधरा राजे की भावुक पोस्ट: "Nation First, Party Next, Self Last"

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने स्थापना दिवस पर संगठन की वैचारिक नींव और महापुरुषों के बलिदान को याद किया। उन्होंने एक विस्तृत संदेश साझा करते हुए कहा:

  • महापुरुषों को नमन: राजे ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और राजमाता विजयाराजे सिंधिया के योगदान को रेखांकित किया।
  • विरासत और दायित्व: उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जैसे तपस्वी नेताओं का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी विरासत केवल इतिहास नहीं, बल्कि हमारा दायित्व है।
  • साधना के रूप में राजनीति: वसुंधरा राजे ने दोहराया कि समाज के हर वर्ग का उत्थान ही सच्ची राजनीति है और भारत को वैश्विक शिखर पर ले जाना ही अंतिम लक्ष्य है।

प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़: "लक्ष्य अंत्योदय... पथ अंत्योदय"

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने स्थापना दिवस के कार्यक्रमों की कमान संभाली। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का हर कदम समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति (अंत्योदय) के कल्याण के लिए उठता है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को जन सेवा में समर्पित रहने की शपथ दिलाई।

राजस्थान भाजपा मुख्यालय में 'मिशन 2026-28' की झलक

स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम को केवल एक औपचारिक उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए 'शक्ति संचय' के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यालय में उपस्थित कार्यकर्ताओं का जोश यह बता रहा था कि भाजपा राजस्थान में अपनी सांगठनिक पकड़ को और मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।

बूथ स्तर तक पहुंचा उत्सव

राजधानी जयपुर के अलावा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों, मंडल और बूथ स्तर पर भी ध्वजारोहण के कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यकर्ताओं ने 'कमल संदेश' के साथ घर-घर जाकर केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की।

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Updated on:

06 Apr 2026 10:00 am

Published on:

06 Apr 2026 09:57 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / BJP Foundation Day 2026 : राजस्थान भाजपा में ख़ुशी का माहौल, जानें क्या बोले सीएम भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे?

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