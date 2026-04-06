BJP Foundation Day 2026 : राजस्थान भाजपा में ख़ुशी का माहौल, जानें क्या बोले सीएम भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे?

भारतीय जनता पार्टी (BJP) आज अपना 47वां स्थापना दिवस मना रही है। राजस्थान में इस अवसर पर जश्न का माहौल है। सुबह सवेरे जयपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पार्टी का ध्वज फहराकर कार्यक्रम का आगाज किया। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता, सभी मोर्चों के पदाधिकारी और कर्मठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने न केवल कार्यालय में, बल्कि अपने निजी आवास 'बालाजी टॉवर' पर भी परिवार के साथ ध्वजारोहण कर 'सेवा ही संकल्प' का संदेश दिया।