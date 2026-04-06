BJP Foundation Day 2026 : राजस्थान भाजपा में ख़ुशी का माहौल, जानें क्या बोले सीएम भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे?

भारतीय जनता पार्टी (BJP) आज अपना 47वां स्थापना दिवस मना रही है। राजस्थान में इस अवसर पर जश्न का माहौल है। सुबह सवेरे जयपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पार्टी का ध्वज फहराकर कार्यक्रम का आगाज किया। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता, सभी मोर्चों के पदाधिकारी और कर्मठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने न केवल कार्यालय में, बल्कि अपने निजी आवास 'बालाजी टॉवर' पर भी परिवार के साथ ध्वजारोहण कर 'सेवा ही संकल्प' का संदेश दिया।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश के करोड़ों कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में तीन मुख्य बिंदुओं पर जोर दिया:
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने स्थापना दिवस पर संगठन की वैचारिक नींव और महापुरुषों के बलिदान को याद किया। उन्होंने एक विस्तृत संदेश साझा करते हुए कहा:
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने स्थापना दिवस के कार्यक्रमों की कमान संभाली। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का हर कदम समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति (अंत्योदय) के कल्याण के लिए उठता है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को जन सेवा में समर्पित रहने की शपथ दिलाई।
स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम को केवल एक औपचारिक उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए 'शक्ति संचय' के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यालय में उपस्थित कार्यकर्ताओं का जोश यह बता रहा था कि भाजपा राजस्थान में अपनी सांगठनिक पकड़ को और मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।
राजधानी जयपुर के अलावा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों, मंडल और बूथ स्तर पर भी ध्वजारोहण के कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यकर्ताओं ने 'कमल संदेश' के साथ घर-घर जाकर केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की।
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