Udaipur: बिच्छू घाटी हत्याकांड में खुलासा, पुलिस ने बेनकाब की खूनी साजिश, अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार

Udaipur Sahil Murder Case: उदयपुर में घंटाघर थाना क्षेत्र के बिच्छू घाटी क्षेत्र में हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस प्रकरण में अब तक चार आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अन्य की तलाश जारी है।