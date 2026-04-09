Murder: कैंसर से जूझ रही मां का सहारा छीना, इकलौते चिराग की हत्या से उजड़ी दुनिया, बहन की चीखों से कांपा कलेजा

Udaipur Sahil murder case: उदयपुर शहर के बीच घंटाघर थाना क्षेत्र के सिलावटवाड़ी-बिच्छू घाटी में मंगलवार रात 12.30 बजे आपसी रंजिश में युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। दो गुटों की आपसी रंजिश के चलते युवक की हत्या होना बताया गया है।