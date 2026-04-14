पर्यटन के नए केन्द्र बनेंगे यूडीए क्षेत्र के तालाब, बांध और बावड़ियां

उदयपुर. शहर के बीचोंबीच जगप्रसिद्ध झीलों के अलावा अब शहर की पेराफेरी में बसे पारंपरिक जलस्रोत भी आकर्षण का केंद्र बनेंगे। अब तक मुख्य पर्यटन मानचित्र से दूर रहे तालाब, डेम, कुएं और बावड़ियां जल्द ही नए रूप में नजर आएंगे, इससे पर्यटकों को शहर के बाहर भी शांत, प्राकृतिक और विरासत से जुड़ा अनुभव मिलेगा। यह पहल न सिर्फ पर्यटन का दायरा बढ़ाएगी, बल्कि जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को भी मजबूती देगी।