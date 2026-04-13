13 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

उदयपुर-नाथद्वारा नेशनल हाईवे पर चीरवा टनल के पास हादसा, बेकाबू ट्रेलर ने बाइक सवार तीन को कुचला

उदयपुर. सुखेर थाना क्षेत्र में उदयपुर-नाथद्वारा नेशनल हाईवे पर पावरहाउस के सामने तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार तीन जनों की मौत हो गई। हादसा शाम करीब 5.30 बजे हुआ। तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक और पलट गया। हादसे के बाद यातायात बाधित हो गया।पुलिस ने बताया कि हादसे में मरने वालों की [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

उदयपुर

image

Mukesh Gaur

Apr 13, 2026

शुरूआती जांच में पता चला कि चालक ने ढलान में ट्रेलर को न्यूट्रल कर दिया था, इससे स्पीड बढ़ी तो वह नियंत्रित नहीं कर पाया।

patrika photo

उदयपुर. सुखेर थाना क्षेत्र में उदयपुर-नाथद्वारा नेशनल हाईवे पर पावरहाउस के सामने तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार तीन जनों की मौत हो गई।

हादसा शाम करीब 5.30 बजे हुआ। तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक और पलट गया। हादसे के बाद यातायात बाधित हो गया।पुलिस ने बताया कि हादसे में मरने वालों की पहचान रवा की नाल बारापाल निवासी प्रेमचंद (40) पुत्र सवजी मीणा, रियान मीणा (9), मुकेश (32) पुत्र कडुवा मीणा के रूप में हुई है। ट्रेलर राजसमंद से उदयपुर की तरफ आ रहा था, इसमें सोप स्टोन पाउडर भरा हुआ था, जो सड़क पर फैल गया। मृतक भी इसके पाउडर में ही दबकर रह गए। हादसे के बाद यातायात बाधित हुआ तो कई लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। ऐसे में मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर सुखेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रेलर को सड़क से हटाया और यातायात बहाल कराया, वहीं शवों को मुर्दाघर पहुंचाया।

ढलान में न्यूट्रल करने से हुआ बेकाबू

शुरूआती जांच में पता चला कि चालक ने ढलान में ट्रेलर को न्यूट्रल कर दिया था, इससे स्पीड बढ़ी तो वह नियंत्रित नहीं कर पाया। ऐसे में चल रही बाइक को चपेट में ले लिया। टक्कर लगते ही बाइक सवार तीनों जने उछलकर दूर जा गिरे। बेकाबू ट्रेलर सड़क पर ही पलट गया और उसका चालक मौके से भाग छूटा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Apr 2026 05:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / उदयपुर-नाथद्वारा नेशनल हाईवे पर चीरवा टनल के पास हादसा, बेकाबू ट्रेलर ने बाइक सवार तीन को कुचला

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Udaipur: दो बाइकों में जोरदार टक्कर, हवा में उछलकर सड़क गिरे, तीन युवकों की मौत, गांव में मचा कोहराम

उदयपुर

नशे पर प्रहार: एनडीपीएस एक्ट के दायरे में आए मेफेड्रोन के मुख्य रसायन

अब इस रसायन की खरीद-फरोख्त, भंडारण और उपयोग सीधे कानून के दायरे में आ गए हैं, इससे एमडी ड्रग्स की अवैध फैक्ट्रियों पर प्रभावी कार्रवाई का रास्ता खुल गया है।
उदयपुर

पैंथर ने दो किसानों पर हमला कर किया लहूलुहान

उदयपुर

उदयपुर में दर्दनाक हादसा; बेकाबू ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर, तीन लोगों की मौत

Udaipur accident news
उदयपुर

फसल के बीच उगा रखा था 10 करोड़ का गांजा, पैकेट में बेचता मिला तस्कर

आरोपी गांजे के पैकेट बनाकर बेचता मिला। सामने आया कि यहां से मेवाड़-मारवाड़ के कई क्षेत्रों में गांजे की आपूर्ति की जा रही थी
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.