Udaipur Accident : उदयपुर में ट्रक ने कार को मारी टक्कर, सास और दामाद की मौके पर ही मौत

उधर, खेरवाड़ा थाना क्षेत्र के रुबिया गांव में कुएं में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रार्थी रोहित पुत्र रणछोड़ लाल डामोर ने रिपोर्ट दी कि उसके पिता रुबिया फला हीरोत निवासी रणछोड़ लाल (50) पुत्र भैरा जी डामोर बकरे चराने के लिए खेत एवं जंगल की तरफ गए थे। वे शाम तक घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उनके खेत पर कुएं में देखा तो पिता शव दिखाई दिया। परिजनों ने बताया कि संभवत: पानी पीने के चक्कर में पैर फिसलने से पिता कुएं में डूब गए।