फेक रिव्यू का जाल, फर्जी स्टार रेटिंग से पल्ले पड़ रहे घटिया प्रोडक्ट

उदयपुर. ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है, अब ज्यादातर लोग प्रोडक्ट खरीदने से पहले रेटिंग और रिव्यू भी देखने लगे हैं। एक तरह से यह समझदारी भरा फैसला लगता है, मगर अब कई कंपनियां फेक रिव्यू, स्टार रेटिंग डाल रही हैं। या फिर इनको प्रोडक्ट के समर्थन में कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। ऐसे में अब खरीदी जाने वाल वस्तु या प्रोडक्ट की गुणवत्ता पर संदेह होने लगा है। ऑनलाइन शॉपिंग में 5-स्टार रेटिंग अब भरोसे की गारंटी नहीं रही। शहर में कई उपभोक्ता हाई रेटिंग देखकर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, लेकिन डिलिवरी के बाद उनकी गुणवत्ता उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही। इससे उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ ठगे जाने का अहसास भी हो रहा है।