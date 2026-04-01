Udaipur News: एमबी हॉस्पिटल में युवती की मौत के बाद बवाल, डॉक्टर पर हमला, आईसीयू में मची अफरा-तफरी

सोमवार को इलाज के दौरान मरीज की हालत अचानक बिगड़ गई। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ज्योति चौधरी, डॉ. आदित्य और डॉ. नरेंद्र ने शाम करीब 6 बजे तबीयत बिगड़ने पर सीपीआर देकर मरीज को रिवाइव किया। रात करीब 10 बजे फिर से स्थिति बिगड़ने पर एक और सीपीआर दिया गया, इससे कुछ समय के लिए हालत को संभाला गया। रात 11 बजे डॉ. हंसराज ने ड्यूटी संभाली। इसके बाद रात करीब 12 बजे मरीज की हालत फिर गंभीर हो गई।