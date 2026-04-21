21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

गुड़ली में आग : हवा के साथ लपटें अस्पताल तक पहुंचीं

गुड़ली. उदयपुर. जिले की मावली तहसील के गुड़ली गांव में सोमवार को अचानक भड़की आग ने अफरा-तफरी मचा दी। खेत में बने एक मकान के पास लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और तेज हवा के कारण दूर-दूर तक फैलती चली गई। हालात इतने गंभीर हो गए कि आग की लपटें [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

उदयपुर

image

Surendra Singh Rao

Apr 21, 2026

आग बुझाते दमकल कर्मी।

गुड़ली. उदयपुर. जिले की मावली तहसील के गुड़ली गांव में सोमवार को अचानक भड़की आग ने अफरा-तफरी मचा दी। खेत में बने एक मकान के पास लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और तेज हवा के कारण दूर-दूर तक फैलती चली गई। हालात इतने गंभीर हो गए कि आग की लपटें नजदीकी अस्पताल तक पहुंच गईं और पीछे स्थित पहाड़ी क्षेत्र को भी अपनी चपेट में ले लिया।

मिली जानकारी के अनुसार, लोगरलाल गमेती का मकान आबादी से कुछ दूरी पर खेत में बना हुआ है। इसी मकान के पास अचानक आग लग गई, जिसने हवा के सहारे तेजी से फैलते हुए आसपास के खेतों, अस्पताल परिसर के पास और पहाड़ी क्षेत्र तक पहुंचकर खतरा बढ़ा दिया।

दमकल की मुस्तैदी से टला बहादसा

आग की सूचना मिलते ही हिंदुस्तान जिंक देबारी से सीएसआर हेड रुचिका चावला ने दो दमकल मौके पर भेजी, जबकि नगर निगम की एक दमकल ने दो फेरे लगाए। तीनों दमकलों ने संयुक्त प्रयास करते हुए आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की। आखिरकार साढ़े तीन घंटे में आग को काबू में कर लिया गया, इससे अस्पताल और आसपास के क्षेत्र को बड़ी क्षति से बचा लिया गया। आग अस्पताल के पास तक पहुंचने से ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया। यदि समय पर आग पर काबू नहीं पाया जाता, तो बड़ा हादसा हो सकता था।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Apr 2026 02:22 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / गुड़ली में आग : हवा के साथ लपटें अस्पताल तक पहुंचीं

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आईपीएल मैच पर लगा रहे थे सट्टा, दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपियों से सट्टे का लिखित हिसाब, तीन मोबाइल फोन और 62,500 रुपये नकद बरामद किए।
उदयपुर

Udaipur: निजी स्कूल में दर्दनाक हादसा, हैंडबॉल का पोल गिरने से 8 साल के बच्चे की मौत

उदयपुर

फेक रिव्यू का जाल, फर्जी स्टार रेटिंग से पल्ले पड़ रहे घटिया प्रोडक्ट

विशेषज्ञों के अनुसार, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर अब फेक रिव्यू का एक संगठित नेटवर्क सक्रिय है। विक्रेता अपने प्रोडक्ट को बेहतर दिखाने के लिए नकली आईडी से रिव्यू पोस्ट करवा रहे हैं या पैसे देकर सकारात्मक फीडबैक लिखवा रहे हैं।
उदयपुर

‘आधी रात में ले गया होटल, शराब पिलाकर बनाए शारीरिक संबंध’, इरादों और धोखे का अहसास हुआ तो पीड़िता ने खटखटाया पुलिस का दरवाजा

Udaipur Man Accused of Exploitation on Pretext of Marriage Case Registered at Surajpol Police Station
उदयपुर

पैंथर की दस्तक, ग्रामीणों में खौफ, वन विभाग ने लगाया पिंजरा

उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.