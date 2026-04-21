गुड़ली में आग : हवा के साथ लपटें अस्पताल तक पहुंचीं

आग की सूचना मिलते ही हिंदुस्तान जिंक देबारी से सीएसआर हेड रुचिका चावला ने दो दमकल मौके पर भेजी, जबकि नगर निगम की एक दमकल ने दो फेरे लगाए। तीनों दमकलों ने संयुक्त प्रयास करते हुए आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की। आखिरकार साढ़े तीन घंटे में आग को काबू में कर लिया गया, इससे अस्पताल और आसपास के क्षेत्र को बड़ी क्षति से बचा लिया गया। आग अस्पताल के पास तक पहुंचने से ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया। यदि समय पर आग पर काबू नहीं पाया जाता, तो बड़ा हादसा हो सकता था।