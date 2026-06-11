उदयपुर : ‘उद्यमी ही संभाले कमान…’ की सोच के साथ युवा टीम को मिला नेतृत्व

उदयपुर. दक्षिण राजस्थान के सबसे बड़े औद्योगिक संगठन उदयपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (यूसीसीआइ) के चुनाव बुधवार को हो गए। यूसीसीआइ भवन में हुई वार्षिक साधारण सभा की बैठक में प्रक्रिया पूरी की गई। संदीप बापना सत्र 2026-27 के लिए यूसीसीआई के अध्यक्ष चुने गए। इस बार के चुनाव में उद्यमी को ही यूसीसीआइ की कमान सौंपे जाने की सोच के साथ वोटिंग हुई, जिसके पीछे पूर्व अध्यक्षों की अहम भूमिका रही। सभी ने मिलकर युवा टीम को नेतृत्व सौंप दिया। निवर्तमान अध्यक्ष मनीष गलूंडिया ने पुन: निर्वाचित होने का प्रयास किया, पर सर्विस सेक्टर से होने से सफल नहीं हो पाए। एमएसएमई और स्मॉल स्कैल इंडस्ट्री से जुड़े सदस्यों का साथ था, पर उनकी संख्या कम होने से जीत दर्ज नहीं कर पाए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष संदीप के पिता बीएच बापना यूसीसीआइ संरक्षक हैं। चुनाव अधिकारी बीआर भाटी ने निर्वाचन की घोषणा की।