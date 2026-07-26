उदयपुर : सड़क से स्पेन तक…शहर के दो स्ट्रीट डॉग को मिला नया घर

एक साल पहले स्पेन के बार्सिलोना से आए डॉग लवर दोस्तों को दोनों डॉग पसंद आ गए। दोनों की आपस में गहरी दोस्ती देखकर उन्होंने फैसला किया कि दोनों को एक साथ ही गोद लिया जाएगा। इसके बाद एक साल तक गोद देने की प्रक्रिया चली। दोनों को विदेश ले जाने के लिए जरूरी टीकाकरण कराया। करीब दो माह पहले वैक्सीनेशन के बाद उनका सीरम टेस्ट कराया गया और रिपोर्ट यूके भेजी गई। एंटीबॉडी और रेबीज से संबंधित जांचों के बाद दोनों को विदेश ले जाने की अनुमति मिली। पूरी प्रक्रिया में करीब 5 लाख रुपए खर्च हुए। शनिवार को दोनों विदेशी दोस्त उदयपुर पहुंचे और लीली व भोलू को अपने साथ ले गए। दोनों पहले ट्रैवलर से दिल्ली ले गए। इसके बाद दिल्ली से जर्मनी और फिर जर्मनी से स्पेन के बार्सिलोना पहुंचेंगे। दोनों डॉग लवर ने संस्था को भी आर्थिक सहयोग दिया।