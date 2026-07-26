उदयपुर : ‘नो कैप’ से ‘सिग्मा’ तक: बदली जेन-जी की भाषा, स्लैंग-इशारों से गढ़ रहे संवाद

उदयपुर. नई पीढ़ी की भाषा अब केवल शब्दों तक सीमित नहीं रही। मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देने वाले स्लैंग, इमोजी, मीम्स और सांकेतिक इशारे युवाओं की अभिव्यक्ति का नया माध्यम बन चुके हैं। जेन ज़ी पीढ़ी सोशल मीडिया के जरिये संवाद का ऐसा नया व्याकरण विकसित कर रही है, जिसमें भाषणों की जगह कुछ शब्द, मीम या इशारा ही पूरी बात कह देता है। विशेषज्ञों के अनुसार इंस्टाग्राम, यूट्यूबशॉर्ट्स और अन्य डिजिटल मंचों ने संवाद की गति और शैली दोनों बदल दी हैं। अब किसी विषय पर राय व्यक्त करने के लिए लंबी पोस्ट की आवश्यकता नहीं होती। कुछ सेकंड की रील, एक वायरल मीम या दो शब्दों का स्लैंग लाखों लोगों तक संदेश पहुंचाने में सक्षम है।