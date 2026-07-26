Udaipur : उदयपुर में रिटायर्ड सैन्यकर्मी की सेकंड हैंड जीप की दीवानी हुई जनता, पूछने पर बताया ‘स्पेशल प्लेट्स’ का राज

करगिल दिवस 26 जुलाई को भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 1999 के करगिल युद्ध में भारतीय सेना की शानदार विजय की याद में मनाया जाता है। मई-जुलाई 1999 में पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों ने लोकप्रिय लाइन ऑफ कंट्रोल का उल्लंघन कर कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था। भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन विजय' के तहत अत्यंत कठिन परिस्थितियों ऊंचाई, बर्फ और दुश्मन की मजबूत पोजीशन में लड़ते हुए इन चोटियों को वापस छीन लिया। युद्ध में लगभग 527 भारतीय जवान शहीद हुए, लेकिन सेना ने अदम्य साहस और रणनीति से दुश्मन को पीछे धकेल दिया। करगिल दिवस शहीदों को श्रद्धांजलि, वीर सैनिकों के बलिदान और राष्ट्र की एकता का प्रतीक है।