Udaipur: निजी स्कूल में दर्दनाक हादसा, हैंडबॉल का पोल गिरने से 8 साल के बच्चे की मौत

उदयपुर। शहर के गोवर्धनविलास थाना क्षेत्र के सेंट एंथनी स्कूल में दर्दनाक हादसा हो गया। सोमवार सुबह 12.30 बजे हैंडबॉल का पोल गिरने से 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ, जब बच्चा हैंडबॉल ग्राउंड पर खेल रहा था और पोल अचानक बच्चे के सिर पर आ गिरा। बच्चा गंभीर घायल होकर गिर गया, जिसे शिक्षकों ने हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।