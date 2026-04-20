Rajasthan Murder: भाई ने सगी बहन का कुल्हाड़ी से फोड़ा सिर, फसल का हिस्सा देने बुलाया और कर दी हत्या, फिर शव के पास बैठा रहा

मंजू की मां उस समय गांव 2 कालुवाला में शादी में गई थीं। पिता की अनुपस्थिति और जमीन के हिस्सेदारी को लेकर दोनों में तनाव बढ़ा था। डीएसपी ने बताया कि आगे की जांच और एफआईआर मृतका की मां के आने के बाद दर्ज की जाएगी। सुरेन्द्र के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। इस घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है और ग्रामीणों में गहरा सदमा है ।