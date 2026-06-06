6 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

स्वाद का नया जंक्शनः आ रहा रेल कोच रेस्टोरेंट, एसी कोच में जायके का लुत्फ

स्वाद का नया जंक्शन: पुला स्थित रेलवे ट्रेनिंग परिसर में पुराने एसी रेल कोच को थीम आधारित फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां रूफटॉप डाइनिंग, गार्डन एरिया, कॉफी शॉप और विभिन्न व्यंजनों के साथ रेल यात्रा जैसा अनुभव मिलेगा। पांच वर्षों तक निजी फर्म के संचालन वाले इस प्रोजेक्ट से रेलवे को करीब 1.40 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Mukesh Gaur

Jun 06, 2026

rastaurent in rail coach

रेलवे ट्रेनिंग स्कूल के पुला छोर पर खड़ा ट्रेलर।

उदयपुर. जल्द शहर के लोग रेलवे के एसी कोच में बैठकर लंच और डिनर का लुत्फ ले सकेंगे। पुला क्षेत्र में रेलवे की ओर से थीम आधारित रेल कोच रेस्टोरेंट विकसित किया जा रहा है। शुक्रवार को पुराने रेलवे कोच को राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन से ट्रेलर के जरिए फतहपुरा-पुला मार्ग स्थित रेलवे ट्रेनिंग ग्राउंड तक पहुंचाया। शहर की व्यस्त सड़़कों से गुजरती रेल बोगी को देखने में उत्सुकता रही और कई लोगों ने इसे मोबाइल कैमरों में कैद किया।

जानकारी के अनुसार, यह परियोजना रेलवे के जेडआरटीआइ (जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट) परिसर में फतहपुरा-पुला मार्ग के बीच करीब 4000 वर्गफीट क्षेत्र में विकसित की जाएगी। पुराने रेल कोच को आकर्षक रूप देकर फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट बनाया जाएगा, जिससे लोगों को रेलवे यात्रा जैसा अनुभव मिलेगा। प्रस्तावित योजना के अनुसार कोच के साथ आधुनिक किचन, कवर्ड सीटिंग एरिया, ओपन गार्डन, रूफटॉप डाइनिंग एरिया, कॉफी शॉप, आइसक्रीम पार्लर, लाइव किचन काउंटर, कियोस्क, हैंडीक्राफ्ट डिस्प्ले जोन और प्रशासनिक कार्यालय विकसित किए जाएंगे। रेस्टोरेंट में भारतीय, दक्षिण भारतीय, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, ब्रेकफास्ट आइटम्स और सिजलर्स सहित विभिन्न प्रकार के व्यंजन उपलब्ध कराए जाएंगे।

1800 वर्गफीट का गार्डन एरिया

परियोजना के नक्शे के अनुसार रेस्टोरेंट परिसर में 1800 वर्गफीट का ओपन गार्डन एरिया विकसित किया जाएगा। कोच से जुड़े कवर्ड डाइनिंग स्पेस और खुली छत पर बैठकर भोजन करने की सुविधा भी रहेगी। रूफटॉप सीटिंग को प्रीमियम अनुभव के रूप में विकसित किया जाएगा।

पार्किंग की भी व्यवस्था

रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए परिसर के सामने करीब 15 फीट चौड़ी पार्किंग पट्टी प्रस्तावित की गई है। रेलवे प्रशासन से पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया गया है, क्योंकि मुख्य सड़क पर यातायात का दबाव अधिक रहता है।

हरित क्षेत्र से बढ़ेगी खूबसूरती

रेस्टोरेंट के आसपास खाली पड़ी जमीन को हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। तीन ओर करीब 10 मीटर तक लॉन, छायादार वृक्ष, सजावटी पौधे और आकर्षक लैंडस्केपिंग की जाएगी। यह क्षेत्र केवल सौंदर्यीकरण के लिए होगा और यहां कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं होगी।

पांच साल तक संचालित करेगी फर्म

इस रेस्टोरेंट का फर्म पांच साल तक संचालन करेगी। कोच में आवश्यक सुधार के बाद इसे शुरू किया जाएगा। इसके तहत रेलवे ट्रेनिंग स्कूल की जगह और कोच रेलवे की ओर से प्रदान किया है। इससे रेलवे को पांच साल में 1.40 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा।

वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट… देश की परफेक्ट गुगली …कर रही खतरनाक कचरे को बोल्ड

ये भी पढ़ें
gudli waste treatment plant

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Jun 2026 06:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / स्वाद का नया जंक्शनः आ रहा रेल कोच रेस्टोरेंट, एसी कोच में जायके का लुत्फ

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सुरों की शाम: अनाहत में गूंजी स्नेहा शंकर की जादुई आवाज…श्रोता मंत्रमुग्ध

sneha shankar night
उदयपुर

Rajasthan: RTO इंस्पेक्टर से भाजपा नेता बोला, ‘ऊंची आवाज में बात मत कर’, वायरल वीडियो में सामने आई घटना

Rto udaipur
उदयपुर

वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट… देश की परफेक्ट गुगली …कर रही खतरनाक कचरे को बोल्ड

gudli waste treatment plant
उदयपुर

जवाहर नगर से फूटा तालाब तक समस्याओं पर कार्रवाई के निर्देश

udaipur gramin vidhayak
उदयपुर

कागजों में ‘क्लाइमेट रेडी’, हकीकत में ‘कंक्रीट का जंगल’: पर्यावरण दिवस से पहले उदयपुर के ‘हीट एक्शन प्लान’ की खुली पोल

udaipur city
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.