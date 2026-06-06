स्वाद का नया जंक्शनः आ रहा रेल कोच रेस्टोरेंट, एसी कोच में जायके का लुत्फ

जानकारी के अनुसार, यह परियोजना रेलवे के जेडआरटीआइ (जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट) परिसर में फतहपुरा-पुला मार्ग के बीच करीब 4000 वर्गफीट क्षेत्र में विकसित की जाएगी। पुराने रेल कोच को आकर्षक रूप देकर फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट बनाया जाएगा, जिससे लोगों को रेलवे यात्रा जैसा अनुभव मिलेगा। प्रस्तावित योजना के अनुसार कोच के साथ आधुनिक किचन, कवर्ड सीटिंग एरिया, ओपन गार्डन, रूफटॉप डाइनिंग एरिया, कॉफी शॉप, आइसक्रीम पार्लर, लाइव किचन काउंटर, कियोस्क, हैंडीक्राफ्ट डिस्प्ले जोन और प्रशासनिक कार्यालय विकसित किए जाएंगे। रेस्टोरेंट में भारतीय, दक्षिण भारतीय, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, ब्रेकफास्ट आइटम्स और सिजलर्स सहित विभिन्न प्रकार के व्यंजन उपलब्ध कराए जाएंगे।