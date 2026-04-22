ट्रंप का फैसला तय करेगा राजस्थान के 3000 करोड़ के उद्योग का भविष्य, युद्ध के चलते हजारों परिवारों पर संकट

वैश्विक संकट के कारण रेजिन केमिकल के दाम दोगुने हो गए, जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से आता है। शिपिंग चार्ज 1.21 लाख से बढ़कर 2.79 लाख प्रति कंटेनर हो गया, जिससे उत्पादन लागत तीन गुना हो गई। अमेरिका की निर्भरता कम करने के लिए पिछले सालों में दूसरे देशों के बाजार खोजे गए, लेकिन फायदा नहीं हुआ।

-मुकेश काबरा, उद्यमी