फतहसागर झील में मोबाइल तलाशने की कोशिश बनी जानलेवा, उदयपुर में बोट ऑपरेटर की मौत

Fateh Sagar Lake Accident: फतहसागर झील में एक पर्यटक का गिरा मोबाइल निकालने का प्रयास बोट ऑपरेटर के लिए जानलेवा साबित हुआ। उदयपुर में मोती मगरी के सामने स्थित बोटिंग पॉइंट पर मोबाइल निकालने पानी में उतरा बोट ऑपरेटर डूब गया। सूचना पर पहुंची सिविल डिफेंस की टीम ने 15 मिनट की मशक्कत के बाद बोट ऑपरेटर को बाहर निकाला लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई।