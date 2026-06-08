Rajasthan Pre-monsoon Rain : 11 जून से मेवाड़ में प्री-मानसून की दस्तक के आसार, एक सप्ताह बाद पहुंच सकता मानसून

उधर, राजस्थान के ऊपर बने पश्चिमी विक्षोम के परिसंचरण तंत्र के कमजोर होने से प्रदेश में अब फिर गर्मी बढ़ना शुरू हो रही हैष हालांकि एक-दो दिन आंधी व बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक सोमवार से गर्मी बढ़ने और हीटवेव चलने के आसार हैं। बता दें कि रविवार को बीकानेर, टोंक, अलवर, दौसा, सीकर, भीलवाड़ा सहित कई शहरों में हल्की बारिश व बूंदाबांदी दर्ज की गई। मौसम केंद्र के अनुसार 8 से 11 जून के दौरान कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री दर्ज होने व कहीं-कहीं हीटवेव चलने की संभावना है।