8 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

Rajasthan Pre-monsoon Rain : 11 जून से मेवाड़ में प्री-मानसून की दस्तक के आसार, एक सप्ताह बाद पहुंच सकता मानसून

Rajasthan Pre-monsoon Rain मेवाड़ में आगामी दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 11 जून से क्षेत्र में प्री-मानसून गतिविधियां शुरू हो सकती हैं, जबकि इसके एक सप्ताह बाद मानसून की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

kamlesh sharma

Jun 08, 2026

Monsoon Rain

(फाइल फोटो-पत्रिका)

Rajasthan Pre-monsoon Rain उदयपुर। मेवाड़ में आगामी दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 11 जून से क्षेत्र में प्री-मानसून गतिविधियां शुरू हो सकती हैं, जबकि इसके एक सप्ताह बाद मानसून (Monsoon 2026) की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। उधर, मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में 11 जून से एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से राज्य के कुछ भागों में फिर से आंधी और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है।

मौसमविद् नरपत सिंह राठौड़ ने बताया कि दक्षिण-पश्चिमी मानसून की दोनों शाखाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी नमी से भरे बादलों के साथ तेजी से देश के भीतरी भागों की ओर बढ़ रही हैं। इसके प्रभाव से दक्षिणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, भीतरी कर्नाटक, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में मानसून पूर्व की अच्छी वर्षा हो रही है।

उन्होंने बताया कि अगले 36 घंटों में मानसून के मुंबई पहुंचने की संभावना है। इसके बाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में व्यापक वर्षा गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी की शाखा अगले तीन-चार दिन में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए उत्तर-पूर्वी भारत तक पहुंच जाएगी।

मेवाड़-वागड़ और हाड़ौती क्षेत्र में अगले दो से तीन दिनों में प्री-मानसून गतिविधियां शुरू होने के संकेत हैं। इस दौरान तेज हवा के साथ अच्छी बारिश होने की संभावना है। यदि वर्तमान परिस्थितियां अनुकूल बनी रहीं तो 11 जून के आसपास प्री-मानसून वर्षा का दौर शुरू हो सकता है।

फिर बढ़ेगी गर्मी

उधर, राजस्थान के ऊपर बने पश्चिमी विक्षोम के परिसंचरण तंत्र के कमजोर होने से प्रदेश में अब फिर गर्मी बढ़ना शुरू हो रही हैष हालांकि एक-दो दिन आंधी व बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक सोमवार से गर्मी बढ़ने और हीटवेव चलने के आसार हैं। बता दें कि रविवार को बीकानेर, टोंक, अलवर, दौसा, सीकर, भीलवाड़ा सहित कई शहरों में हल्की बारिश व बूंदाबांदी दर्ज की गई। मौसम केंद्र के अनुसार 8 से 11 जून के दौरान कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री दर्ज होने व कहीं-कहीं हीटवेव चलने की संभावना है।

Rajasthan Monsoon : 20 जून से पहले राजस्थान पहुंच सकता है मानसून, 8 जून से एक बार फिर बदलेगा मौसम

ये भी पढ़ें
Monsoon may reach Rajasthan before 20 June weather will change from 8June

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान मानसून

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Jun 2026 04:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Rajasthan Pre-monsoon Rain : 11 जून से मेवाड़ में प्री-मानसून की दस्तक के आसार, एक सप्ताह बाद पहुंच सकता मानसून

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

फतहसागर झील में मोबाइल तलाशने की कोशिश बनी जानलेवा, उदयपुर में बोट ऑपरेटर की मौत

Udaipur Boat Operator Drowned
उदयपुर

अरावली का संरक्षण जरूरी, पहाड़ियों को ऊंचाई के दायरे में बांधना ठीक नहीं

seminar on aravali
उदयपुर

सिस्टम अपडेट करना भूले… मियाद खत्म, फिर भी खनन कारोबारियों से ‘डबल’ वसूली

mining
उदयपुर

सुरों की शाम: अनाहत में गूंजी स्नेहा शंकर की जादुई आवाज…श्रोता मंत्रमुग्ध

sneha shankar night
उदयपुर

स्वाद का नया जंक्शनः आ रहा रेल कोच रेस्टोरेंट, एसी कोच में जायके का लुत्फ

rastaurent in rail coach
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.