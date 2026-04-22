Good News: युवाओं के लिए बड़ा मौका, अब रीको दे रहा रेडी-टू-यूज फैक्ट्रियां, आओ और काम करो शुरू

Industrial Development Rajasthan: जयपुर. राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई गति देने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। रीको (RIICO) द्वारा ‘प्लग एंड प्ले’ सुविधा विकसित की जा रही है, जिसके तहत अब उद्यमियों को उद्योग शुरू करने के लिए लंबी प्रक्रियाओं और भारी निवेश की जरूरत नहीं होगी। यह सुविधा राज्य के विभिन्न संभागीय स्तरों पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे युवाओं को अपने व्यवसाय को तेजी से स्थापित करने का अवसर मिलेगा।